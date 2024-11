Macron y Milei refuerzan los intereses comerciales

Sin menciones a las disidencias en materia ambiental, Macron reconoció minutos antes de irse del país que el complicado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur también formó parte de la conversación. “Francia se opone a este acuerdo. Y el presidente Milei me dijo que tampoco estaba satisfecho con ese acuerdo”, dijo Macron según el diario Le Monde. De acuerdo con fuentes oficiales argentinas, eso no significa que el país no abogue por alcanzar algún acuerdo parcial en las próximas semanas.