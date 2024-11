Cuidacoches proponen un estacionamiento medido “solidario”

“Queremos que el sistema nos incluya, queremos pertenecer; no queremos quedar afuera. En 2022 tuvimos 45 días (lo que duró el estacionamiento pago) en los que los compañeros no tenían ni una moneda y juntaban comida de los tachos de basura. Eso no es viable, somos seres humanos”, expresó Luis Fernando Campos, presidente de la cooperativa Autos Por la Economía Regional (APER).