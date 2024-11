Williams mostró cómo arreglan los autos de Franco Colapinto y Alex Albon después del GP de Brasil

Si bien hubo algunos rumores sobre la posibilidad de que los autos no llegasen a la próxima carrera, lo cierto es que todo fue desmentido. “Acabo de hablar con Williams. Me han dicho que no es cierto lo que dicen que no estarán en Las Vegas después de sufrir daños masivos en Brasil. Dicen que tendrán los dos coches listos para competir en Nevada. Es un esfuerzo increíble por parte del equipo y los proveedores”, publicó el periodista Lawrence Barreto en sus redes.