Un expiloto de Fórmula 1 propuso un cambio entre Williams y Red Bull que involucra a Colapinto

“Max no se equivoca y no falla, por lo que es complicado. Personalmente, si fuera Christian Horner, le diría, ‘¿tanto te gusta Colapinto y quieres hacerlo crecer?’. Conociendo a Carlos Sainz, creo que le dijo a Williams que firmaba con ellos, pero que si no gana o hace podios y si alguien le ofrece algo, se puede ir en cualquier año. Entonces, (desde Red Bull) podrían decirles, ‘pueden perder a Carlos ahora o en un año. Ahora se quedan con dinero y el año que viene sin dinero’. Si fuera así, esa es la jugada que haría para Red Bull, no iría a por Colapinto, iría a por Carlos”, cerró.