Cobra Kai llega a su fin: todos los detalles del final de temporada

Por otro lado, una buena noticia para aquellos que no quieren un final, es que el universo de Karate Kid no ha llegado a su fin, porque Netflix confirmó el desarrollo de la película: “Karate Kid: Legends”, protagonizada por Ralph Macchio y Jackie Chan, repitiendo personajes. Habrá que esperar, pero no tanto, el filme se presentará el 30 de mayo de 2025.