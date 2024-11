La economía argentina se prepara para la reactivación durante 2025

En el plano de la política interna, es de destacar la presencia activa de Cristina Fernández de Kirchner por su reciente presidencia del PJ. El peronismo sigue desarticulado. El PRO y la UCR no están mejor. El gobierno se juega mucho en las elecciones de medio término, tratando de recuperar gobernabilidad en el Congreso. Por ahora, el conflicto social no se expresa en la calle, lo que sorprende bajo un gobierno no peronista dada la pobreza existente.