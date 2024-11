Los "Leones" reaccionaron y continuan en carrera en el Regional Federal

La agresión ocurrió a los 92 minutos, por lo que el árbitro decidió no seguir con el partido. Ahora habrá que ver cuál es el informe del juez Agustín Marto. Lo único que no se modificará el resultado. De esta manera, Atlético Concepción terminó en el primer lugar de la zona 1. Los otros clasificados son Sportivo Guzmán (ganador del grupo 2 con 7 puntos), Unión del Norte (primero en el grupo C con 8) y Graneros (segundo en el grupo 1).