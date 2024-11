Inteligencia “Artística” Artificial: ¿Es posible?

Las noticias de la masacre en Guernica pesan sobre su alma; el horror y el dolor se mezclan como cuando crea un color a partir de otros. Toma el pincel. No pinta para entretener ni para cumplir con encargos; pinta porque necesita expresar lo que las palabras no alcanzan. Cada trazo es un grito, cada mancha de color es una herida abierta. “Guernica” no es solo una obra de arte; es su furia, su tristeza y su resistencia hechas pintura.