Como hizo con Cristina Kirchner: el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Amado Boudou

El Gobierno comunicó este jueves que daría de baja la pensión y la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras ese anuncio, se supo en la Casa Rosada que también avanzaría contra otros ex funcionarios que están condenados por hechos de corrupción, como es el caso del ex vicepresidente Amado Boudou.