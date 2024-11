Confirman la separación de Emilia Mernes y Duki luego de los polémicos chats filtrados

¿Discusión entre Emilia Mernes y Duki?

Etchegoyen dio más detalles de la escabrosa separación de los jóvenes artistas y contó que habrían mantenido una "discusión muy acalorada". El desenlace del enfrentamiento no fue otro que la separación. "Hoy, es para siempre, pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro", arriesgó el conductor.