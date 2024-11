Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género: ¿qué pasó entre ambos?

“Ella me dice ‘yo sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”, citó la esposa de Diego Latorre. Acto seguido, reveló en qué momento comenzó el noviazgo con el artista: “Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián le guste a quien le guste”.