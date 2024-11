La curiosa frase de Gustavo Alfaro, que comparó a la selección argentina con la humedad

El ex entrenador de Arsenal, Huracán y Boca, entre otros equipos ya tiene en mente el duelo que planteará en Asunción. “Tenemos que incorporar esa capacidad de establecer sociedades para lograr que esas rajaduras, que evidentemente tenemos, no se noten tanto. O que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante. Si no tenemos esa capacidad, contra Argentina nos va a costar", agregó.