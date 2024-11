Los hinchas de San Martín de Tucumán pasaron de la desilusión a la esperanza: "Demostró que sigue siendo candidato"

Pasaron 10 días de la final y en ese sentido, los hinchas del “Santo” no dudaron en compartir sus sensaciones y sentimientos sobre lo ocurrido. Algunos no pudieron ocultar la frustración por lo que consideraron una actuación por debajo de las expectativas. “Viaje a Rosario y lo que vi fue terrible, una desazón total. No podíamos creer lo que veíamos. Un equipo irreconocible”, afirmó José Quintana.