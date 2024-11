Según un estudio, los salarios le ganaron a la inflación

Salarios no registrados: por qué suben por ascensor

"Es difícil entender que el privado registrado no haya recuperado más o igual que el salario privado no registrado", mencionó Ferrari. Es que, desde mayo los salarios no registrados vienen subiendo por encima de los privados registrados y ya en la variación acumulada de 2024 los superaron: 138,5% de recuperación frente a un 124,3%.