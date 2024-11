¿Cuántos continentes hay en realidad? La respuesta podría sorprenderte

¿Cinco, siete o incluso nueve continentes? La geología moderna está desafiando lo que se aprende en la escuela, incluso a los mapas de toda la vida. Avances recientes en el estudio de la Tierra sugieren que definir las masas continentales es más complejo de lo que parece y que tal vez se esté ignorando parte de la historia del planeta, según un artículo publicado por The New York Times con el título "¿Cinco? ¿Siete? ¿Cuántos continentes hay? La respuesta quizá no es la que esperas".