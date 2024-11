¿Cuándo llega el Black Friday? La nueva oportunidad para aprovechar las super ofertas

Los principales patrocinadores del Black Friday serán: Asegura tu Viaje, La anónima online, Skuy, Puppis, Universal Assistance, Carrefour, Whirlpool, JetSmart, Almundo, Fight for your right, Marriott Bonvoy, Plataforma10, Puma, Latam, Macowens, NH Hotels, Devré, Foreo Sweden, Go Assistance, Nike, Lenovo, Tiendamia y Aeroméxico.