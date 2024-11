El duro presagio del jefe de la barra brava de Rosario Central: “Si me matan, la ciudad se incendia”

“'Los Menores' se quieren quedar con parte de la ciudad. Cuando me dispararon en el parque Alem, 'Los Monos' me ofrecieron hacer una cacería esa misma noche. Me ofrecieron diez autos con gente armada para salir a buscar a los que me habían disparado. Yo los paré porque no quiero volver a la cárcel", indicaba Bracamonte al referirse al intento de asesinato al que sobrevivió meses atrás después del clásico frente a Newell’s.