Autoritarios, disruptivos y ahora, también humildes: las mil caras de Milei y Trump

¿Qué hay que resaltar de este tramo de este sorprendente Milei que no pelea y hace reconocimientos? Primero, la sinceridad expuesta, ya que, a la hora de decir el Presidente sonó más que creíble; si cumple o no después o si vuelve a cambiar de careta es otro cantar. Y segundo, que esta vez no le habló a los “argentinos de bien”, ocupantes de la grieta frente a los “de mal”, sino que se dirigió al conjunto, tal como hizo Trump, dando por hecho que todos son sus compatriotas.