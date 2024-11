Cruzando el Charco, con “Esencia” rockera platense

- No, nosotros mantenemos el show. La lista de canciones y el formato es el mismo en todos lados. Sólo se pueden dar cambios en la puesta en escena. Si se trata de lugares chicos, por ahí no va pantalla o no hay fuego. Obviamente nos adaptamos a cada escenario. Y también los efectos y la tecnología que ponemos en escena tienen que ver además de la capacidad del estadio, con el precio de la entrada que se puede poner en cada lugar.