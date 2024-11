Lo que está sonando: covers a la altura de Celeste y de Soda

3) “Forty” / Nicki Nicole.- “Yo no compro con feka’, van a darte si intentas / Igualar a esta nena, original, no copia, el flow no se presta”, sentencia Nicki. La declaración de principios presagia lo que se viene en “NAIKI”, disco que estrenará dentro de un par de semanas. Para la rosarina el trap, el hip hop y el rap son las caras de la misma moneda, condimentada por un clip tan potente como el de “Forty”. Todo veloz, preciso y a la yugular.