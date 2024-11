Una jugadora de Las Leonas, que jugó en Tucumán recientemente, ganó el premio a revelación del año a nivel mundial

“Fueron muchas emociones juntas, realmente lindas. No dejo de sorprenderme por todo lo que he vivido este año. Ha sido un balance súper positivo, y me quedo con todas las experiencias compartidas, tanto en la selección como en mi club”, señaló Díaz, que para quedarse con el galardón, se impuso a la australiana Claire Colwill, la china Tan Jinzhuang, la belga Emily White y la alemana Linnea Weidemann.