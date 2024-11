Tras el paro de Intercargo, el Gobierno anunció la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos

En la misma línea se expresó el secretario de Transporte, Franco Mogetta: "Es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular. No era tanto el problema de habilitar las rutas, porque no contaban con la posibilidad de tener servicios de rampas. Acá habilitamos a que nuevos actores puedan incorporarse para prestar el servicio de rampas. Autorizamos a empresas aunque no sean líneas aéreas. Estos servicios eran un cepo más del sistema macabro que se había creado en Argentina. En caso de emergencia, las fuerzas de seguridad van a poder prestar el servicio de rampas".