La predicción de una leyenda del boxeo sobre la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul: “Por nocaut”

“Él es más joven que yo, así que realmente depende de su movilidad, de si puede moverse rápido por el ring cuando persigue a un tipo más joven. Tendremos que ver. No lo he visto últimamente para saber si puede soportarlo, pero lo he visto luciendo musculoso, así que por supuesto que podrá soportarlo si está en buena forma”, agregó el británico.