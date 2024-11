Un influencer podría debutar en la Liga Profesional: ¿quién es y en qué equipo sería?

¿Cuándo podría debutar Spreen en Riestra?

El propio influencer se pronunció sobre su llegada a Riestra. “Antes que se lo tomen a mal, a mí me dieron la oportunidad y yo la aproveché. Cualquier persona lo haría, no le estoy quitando el lugar a nadie, no me voy a convertir en jugador profesional. Entiendo que para algunos sea una falta de respeto”, expresó.