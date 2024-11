La proteína no es la única: los otros nutrientes fundamentales para el crecimiento de nuestros músculos

2. Calorías

Si bien las calorías no son técnicamente un nutriente, observar el recuento de calorías puede ayudarnos a saber cuánta energía está reservada en nuestra comedia. Y consumir suficientes calorías para apoyar el proceso de desarrollo muscular también es clave. "No podemos desarrollar músculos de manera efectiva si no ingerimos suficientes calorías", dice Dana Sowards, dietista y especialista certificada en nutrición deportiva.