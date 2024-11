La razón psicológica por la que los payasos nos generan tanto miedo

Según la investigación ¿por qué los payasos nos generan tanto miedo?

Pero la causa del miedo no era la actitud amenazante o el maquillaje terrorífico si no una razón más inesperada. "El factor más fuerte que identificamos fueron las señales emocionales ocultas , lo que sugiere que, para muchas personas, el miedo a los payasos se debe a que no pueden ver sus expresiones faciales debido al maquillaje”, revelaron los investigadores.