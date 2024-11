Comicios presidenciales en Estados Unidos: el día “D”, bajo la atenta mirada del mundo

Para el licenciado en Economía y profesor asociado de Derecho y Economía, Gustavo Wallberg, el andamiaje de la economía estadounidense dependerá de cómo quede la relación de fuerzas políticas en el Congreso y ver la capacidad de acción que tenga el futuro Poder Ejecutivo para impulsar o no todo lo que pretende. “Si no hubiera mucho dominio del Ejecutivo sobre el Congreso, no va a haber grandes cambios en la relación económica”, adelantó.