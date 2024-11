A horas de los comicios en Estados Unidos, Trump y Harris queman sus últimos cartuchos

Alianza: la OTAN “seguirá unida” gane quien gane, dice Rutte

La Alianza del Atlántico Norte (OTAN) permanecerá unida sin importar quién gane las presidenciales de Estados Unidos, aseguró en Berlín el secretario general de la alianza, Mark Rutte, a un día de los comicios. “Trabajaremos con Kamala Harris, trabajaremos con Donald Trump, y nos aseguraremos de que la alianza permanezca unida”, declaró Rutte junto al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz. Rutte indicó que no tiene dudas de que quien gane las elecciones seguirá apoyando a la OTAN porque va “en interés de Estados Unidos”. Los aliados occidentales creen que, con una victoria de Trump, se avecinan tiempos convulsos para la Alianza Atlántica, que ya sufrió un duro golpe bajo la administración del ex presidente republicano entre 2017 y 2021. Trump advirtió en febrero que animará a los rusos a hacer “lo que les dé la gana” con los aliados de la OTAN que no paguen más por la defensa conjunta. Harris prometió, como el presidente Joe Biden, que trabajará con los aliados y apoyará a la OTAN. Los aliados occidentales también temen que una presidencia Trump signifique una reducción de la ayuda militar a Ucrania por parte de Estados Unidos, que impulsó el apoyo de toda la OTAN a Kiev y ha sido su mayor respaldo.