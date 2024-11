Javier Milei, sobre su hermana Karina: "Sin ella nada hubiera sido posible"

Luego respondió a las críticas de aquellos que cuestionan el papel de Karina en su vida pública: “Algunos imbéciles que dicen ‘yo lo voté a Javier, no a Karina’, no entienden cómo funciona esto. Sin Karina no existiría ni La Libertad Avanza (LLA), ni la diputación, ni nada. Es un ser humano… es otra categoría”, cerró.