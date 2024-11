"Ya no nos conoce": la estremecedora confesión de Marcelo Polino sobre la salud de Antonio Gasalla

Sin embargo, siempre está en contacto con su hermano, Carlos Gasalla y su esposa Nieve, los actuales encargados de cuidar de la salud del humorista. "La semana que viene voy a verlo porque ya hace bastantes meses que no lo veo", anticipó Polino. Pese a las visitas, aseguró que elige "no invadirlo mucho": "Aparte ya no nos conoce, está en su sillita de ruedas, ya no camina".