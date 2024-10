"Me re aburro viéndolo": Juan, el hijo de Florencia Peña, odia “Casados con hijos”

"No, no podés decir eso, es un programón", le gritó Brenda, mientras Fernando reaccionó con cara de decepción. Indignado por el comentario del adolescente, el conductor lo invitó a retirarse a modo de chiste: "Gracias, Juan Otero, un placer haberte recibido en el programa". En medio de esta devolución, el joven reconoció: "Sí la fui a ver al teatro y ahí me cag** de la risa, me morí".