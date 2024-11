Mirtha Legrand le preguntó a Manuel Adorni por la pobreza y la inflación: "¿Quién hace las compras en tu casa?"

En paralelo, Adorni insistió e incentivó a los empresarios a invertir en el país, debido a que cuentan con la seguridad de que “el Estado no te va a robar, no se va a quedar con lo producido por tu esfuerzo”. Asimismo, criticó a las administraciones pasadas al exponer que “hasta no hace mucho el empresario era hostigado por la política, hasta hace poco que ganara plata estaba mal visto”.