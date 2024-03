Las fuertes críticas de Mirtha Legrand contra el Gobierno de Milei: “Hay que pensar en los demás”

La crítica de Mirtha Legrand al Gobierno por la pobreza y los despidos

Fiel a su estilo y bien informada sobre la actualidad del país, Mirtha habló sobre los números de la pobreza y se mostró muy preocupada: “Me deprime el país, el país en ciertos sectores. Me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo”. “Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’”, sumó y aclaró: “Lo digo porque lo siento”.