Interna en el PJ nacional: “Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina”

Durante una entrevista en Radio Con Vos, el ex titular del Ministerio del Interior afirmó: "Él no le dio importancia al partido, me parece bien porque está trabajando, está gestionando la provincia más grande la Argentina, es lógico que el gobernador esté dedicado a la gestión, lo que no es lógico es que no acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración, porque me parece que se perjudica él".