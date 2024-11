Un amigo de Jorge Lanata reveló qué le dijo el periodista en la clínica: "Es consciente de todo"

“Dicen pavadas”, lanzó Levinas, sobre quienes sostienen que Lanata no está lúcido, e indicó: “Un neurólogo me dijo que si puede mantener una conversación coherente por media hora, no hay daño permanente. Y yo mantuve con Jorge una conversación de una hora y media en la que él estuvo absolutamente ubicado en tiempo y espacio”, agregó y contó que charlaron sobre política nacional y sobre el conflicto en Oriente Medio.