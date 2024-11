La banda de punk rock que cumple 20 años y que presenta un disco para celebrarlo: "Algunas canciones me salvaron"

- Las letras en nuestra banda por lo menos tiene un super importancia. No se si hasta más que lo musical. Son mensajes. Son aprendizajes que creemos que tenemos que compartirlos. A mí por ejemplo, durante mi vida, muchas canciones de las bandas me hicieron crecer. Aprender. Entender. Y algunas me salvaron. Las letras de una canción pueden cambiar el mundo. Aunque sea un granito de arena.