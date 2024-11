"Era una marea humana, no me la olvido más", el recuerdo del padre de Agustín Dattola sobre los hinchas de San Martín de Tucumán

Fabio recuerda su primera impresión de La Ciudadela, el día que Almirante Brown, su club de toda la vida -fue vicepresidente de "La Fragata"- se enfrentó a San Martín de Tucumán. "Era una marea humana, no me lo olvido más. Me sorprendió gratamente la cantidad de gente que arrastra San Martín", explicó Fabio, que en base a esa experiencia, convenció a su hijo a firmar por el "Santo".