Chocotorta: ¿emblema nacional o un simple postre?

Socolsky no tiene las mismas dudas que algunos de sus colegas, y destacó que “por razones logísticas es absolutamente argentina. “La galletita con la que se hace es nuestra. Y yo he estado en otros lugares del mundo, he tenido mi restaurante en España, y no había una galleta que se pareciera porque ninguna servía para hacer la chocotorta porque se desmoronaban o se deshacían”, señaló. A su vez, sumó a la torta rogel, la imperial y el pastel de novio como otras creaciones 100% “argentas”.