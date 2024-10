Paulina Cocina apuntó contra la chocotorta y las redes estallaron: “No me banco que sea un emblema argentino”

La respuesta causó una enorme sorpresa en el conductor, quien siguió interrogando para conocer los motivos de su rechazo. “¿No tenés una buena chocotorta?”, expresó en tono de broma. La cocinera reafirmó su postura y explicó su principal crítica hacia el postre. “Seguro está en mi web porque debe posicionar en SEO. Pero no la hice yo. No me la banco”, confesó sin rodeos.