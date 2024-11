Cinco tips de lenguaje corporal para que brilles en tu próxima entrevista de trabajo

Las entrevistas laborales no sólo tratan sobre tu currículum o sobre lo que decís al presentarte: también es fundamental cómo te comportás y comunicás sin palabras. Según expertos en recursos humanos, un buen dominio del lenguaje corporal puede marcar la diferencia entre conseguir o no el trabajo deseado. Estos son cinco consejos desarrollados en los artículos de Indeed, una plataforma de búsqueda laboral, y de Business Daily por Linda Pophal.