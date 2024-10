VIDEO. Cambios en las obras sociales: “Gastamos cada vez más en remedios y menos en prestaciones”

¿Cuál es la situación de las farmacias? El presidente de la Cámara de Prepagas de Tucumán lo explica así: “Tienen un sistema con cada obra social o con cada empresa que cuando uno va a comprar un medicamento si el afiliado no está dentro del sistema de descuento la farmacia no le vende o pide autorización y la farmacia vende con la autorización de la obra social o de la empresa de medicina prepaga. En definitiva, quién tiene la responsabilidad es la obra social o la prepaga, no la farmacia”.