Por qué las Vans Knu Skool son un imán para los argentinos que van de compras a Chile

El dólar oficial cotiza en la Argentina a $ 988 mientras que en Chile está a $ 952. Entonces, las Vans Knu Skool cuestan U$S 89,23 en Chile, mientras que en la Argentina saldrían al menos U$S 191,30. Se trata de una diferencia de más de U$S 100. Es el cálculo que hacen muchos de los que cruzan la frontera en plan de compras.