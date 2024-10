Luego de cinco meses de tensiones, España designará un nuevo embajador en la Argentina

Dejaron en claro que el vínculo diplomático y comercial corre por otro carril, pero las gestiones no fueron suficientes como para evitar que Madrid retirara su embajador de Buenos Aires. Tanto Sánchez como Albares llegaron a sostener, incluso, que no designarían a un nuevo embajador hasta tanto Milei no se disculpara con el Jefe de Gobierno español por sus declaraciones sobre Begoña Gómez, esposa del líder del PSOE.