Emiliano "Dibu" Martínez se quedó con el premio Yashin por segunda vez consecutiva

La emoción de "Dibu" Martínez al recibir el premio por segunda vez consecutiva

"Dibu" es el primer arquero en ganar este galardón en dos años seguidos. “Yo apenas soñaba con jugar un partido con la Selección. Esto es increíble”, confesó, y al ser preguntado sobre su carácter en la cancha, agregó: “Para ser justo, no me veo como el mejor. Lo único que me importa es el equipo, Aston Villa y la Selección. Trabajo todos los días para estar en este nivel”.