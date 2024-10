La lista de los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Muchos somos concientes de que algunas comidas no deben consumirse crudas. Huevos y carne entran en la lista pero lo cierto es que existen otros alimentos que aunque no lo creamos, necesitan de cierta cocción antes de consumirse. “Existen alimentos de origen vegetal que no se deben consumir si no están cocidos”, advierte la nutricionista registrada Stacey Woodson. Una lista de estos alimentos puede ayudarnos a evitar aquellos que representan un riesgo en su versión sin cocer.