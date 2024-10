¿Qué dijeron las famosas estuvieron en el yate con los jugadores de Independiente?

Florencia Regidor, ex participante de Gran Hermano, fue una de las caras conocidas que apareció en las secuencias filtradas. En el streaming Fuera de Joda, donde participan otros exmiembros del reality show, la joven de 22 años dejó en claro que no abordaría el tema. Es más, en un momento le hicieron una insinuación, preguntándole si llegaría en “barco” por la lluvia. “Les dije que no preguntaran sobre esto”, comentó tajante.