Bolivia: dispararon contra el vehículo en el que iba Evo Morales

"Seguían disparando y picamos. En el carro que llegué, 14 disparos. A la cabeza del chofer, llegó sangrando", agregó Evo Morales en el programa al que asiste habitualmente. Además, agregó que hubo "otro disparo en el brazo del chofer". El ex mandatario señaló que "desde el 2022, el general Zuñiga decía 'hay que bajar a Evo'" y, explicó, "en términos militares, bajar es matar". "A mí felizmente no me llegó, pero en el carro nos cuentan 14 disparos. A mí me sorprendió. Felizmente nos salvamos la vida", destacó.