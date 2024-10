Educación emocional: “Es necesario producir culturas afectivas”

- A mi criterio, para eso es necesario producir culturas afectivas que tienen que ver con formas de trato y relaciones de reciprocidad. Aprender a sentir junto a otros, aprender a ser sensibles frente al sufrimiento del otro en la escuela, va a conformar una ciudadanía más sensible desde los aprendizajes escolares qué es lo que hoy los docentes, en general, no suelen hacer o no suelen tener en cuenta.