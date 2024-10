Arde la interna del PJ: Ricardo Quintela cruzó a Máximo Kirchner y negó que gente de Kicillof le haya conseguido avales

Aun así, también realizó una extraña comparación entre sus modos y los de Carlos Menem al ser consultado si alguna vez ella fue su conductora en el partido. “Sí, por supuesto, como lo fue Carlos Menem también. No es que dejó de serlo, para mí es un órgano de consulta. Yo no soy empleado de nadie. Me conduce la política. A mí no me manda nadie. Eso no está en el peronismo. Perón decía que conducir no es mandar, es persuadir y convencer. Hay que estudiar un poco a Perón”, comenzó a explicar.