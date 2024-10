Con equipo alternativo: así formará River para visitar a Defensa y Justicia por la Liga Profesional

Una de las tantas curiosidades que dejó aquel partido fue la arenga de Diego en el túnel, antes de saltar al campo de juego. "Muchachos, yo no sé ustedes... Pero a mí, para sacarme los puntos estos hijos de p... me van a tener que matar. Me van a tener que sacar la vida... ¿Entendieron lo que les digo? Vamos a poner los huevos carajo ¡Vamos!", soltó enérgico Maradona.